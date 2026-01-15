onedio
16 Ocak Cuma Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
16 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ocak Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay'ın Oğlak burcundaki konumu kalça, uyluk ve diz bölgelerini ön plana çıkarıyor. Belki de uzun süre ayakta kaldığın bir iş günü seni bekliyor ya da yoğun bir spor seansı planladın. Ancak gökyüzündeki bu etki, bu tür aktivitelerin bugün senin için biraz daha zorlayıcı olabileceğini işaret ediyor.

Yani, bugün belki de biraz daha hafif bir tempoya geçmenin tam zamanı olabilir. Özellikle esneme hareketlerine bugün biraz daha fazla yer vermek, bu zorlayıcı etkiyi hafifletebilir. Belki yoga dersine gitmek ya da evde rahatlatıcı bir esneme rutini yapmak, hem vücudunu rahatlatabilir hem de enerjini dengede tutabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
