Sevgili Yay, bugün senin için astrolojik olarak oldukça hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Yöneticin Jüpiter’in, Merkür ile karşıtlığa girmesi, kariyer hayatındaki maddi konuları ön plana çıkarıyor. Kazançlarını artırma isteğinin tavan yaptığı bu dönemde, risklerin de peşinden sürüklenmeye başladığını fark edebilirsin. Büyük harcamalar ya da yatırımların gündeminde yer alabileceği bu dönemde, temkinli adımlar atmanın önemini unutmamalısın.

Öte yandan maaş, prim ya da ödeme konularında bile birtakım konuşmalar yapabilir, kararlar alabilirsin. Karşındaki kişinin aşırı iyimser bir tablo çizdiğini de görebilirsin. Ancak senin için en doğru olan, gerçekçi rakamlar üzerinden ilerlemek. Zira artık, ayakları yere sağlam basmalı!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise bugünün ana temasının güven olduğunu görüyoruz. Partnerinle aile planlaması ya da geleceğe dair planlar üzerine konuşmalar yapabilirsin. Tabii eğer bekarsan, bugün tanışacağın yeni bir kişi hem heyecan yaratabilir hem de kafanda soru işaretleri oluşturabilir. Merkür ve Jüpiter'in enerjisi ile kalbin hızla atarken, aklının temkinli ilerlemesi gerektiğini unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…