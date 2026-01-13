Sevgili Yay, görünen o ki, bugün senin için astrolojik manada oldukça hareketli ve heyecan dolu bir gün olacak. Yönetici gezegenin Jüpiter, Merkür ile karşıtlık oluşturuyor. Bu durum, kariyer hayatında maddi konuların daha da ön plana çıkmasına neden oluyor.

Kazançlarını artırma konusunda içinde bulunduğun bu yoğun istek, risklere daha açık bir hale gelmene yol açabilir. Bu dönemde, belki de büyük harcamalar yapmayı düşünebilir, belki de ciddi yatırımlar yapmayı planlayabilirsin. Ancak, bu süreçte temkinli adımlar atmanın önemini göz ardı etmemelisin.

Ayrıca, maaşın, primlerin ya da ödeme konularında bile bazı konuşmalar yapabilirsin. Belki de önemli kararlar alabilirsin. Karşındaki kişi, durumu aşırı iyimser bir şekilde sunabilir. Tabii senin için en doğru olan, gerçekçi rakamlar üzerinden ilerlemek olacaktır. Çünkü artık, ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…