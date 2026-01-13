Sevgili Yay, bugün aşk hayatında önemli bir tema olan 'güven' konusunu masaya yatırıyoruz. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle geleceğe dair planlarını, belki de aile kurma düşüncelerini paylaşabileceğin bir gün olabilir. İkinizin de hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini konuşmak, ilişkinizi daha da güçlendirebilir.

Ancak eğer henüz o özel kişiyi arıyorsan, bugün karşına çıkabilecek yeni biri, kalbini hızlandırabilir, heyecanını artırabilir. Ancak bu yeni kişi aynı zamanda kafanda bazı soru işaretleri oluşturabilir. Bu durumda, Merkür'ün iletişim ve Jüpiter'in genişleme enerjisi ile hareket et. Kalbinin hızla atmasına izin ver ama aklını da devre dışı bırakma. Temkinli ilerlemek, her zaman en doğru seçenektir. Sonuçta, aşk bir denge oyunudur, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…