13 Eylül Cumartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki enerjilerin seninle olduğunu hissedeceksin. İletişim gezegeni Merkür ve şansın gezegeni Jüpiter'in oluşturduğu altmışlık açı, ilişkilerinde yeni bir hareketlilik ve enerji getirecek.

Aşk hayatında bugün, kalbinin ritmini hızlandıracak bir sıcaklık ve eğlence rüzgarı esecek. Belki uzun zamandır hayalini kurduğun bir konuşmayı partnerinle yapacak, belki de yeni bir yüzle tanışma fırsatı bulacaksın. Bu tanışma, romantizmin en yüksek seviyelerine çıkmanı sağlayacak. Hatta gülümsemeler, ufak jestler ve belki de beklenmedik bir çiçek buketi... Bugün, kalbinin en derin köşelerinde bir şenlik havası estirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…