12 Eylül Cuma Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün evrenin en cömert ve iyiliksever gezegeni Jüpiter ile hayat veren ışıkların kaynağı Güneş, seninle dans edecek ve bu dansın ritmi duygusal güvence arayışını ön plana çıkaracak. Bu, senin için son derece önemli bir durum. Çünkü bu durum, geçmişten eski bir aşkın yeniden hayatına girmesine neden olabilir.

Fakat bu sefer işler biraz daha farklı olacak. Daha önce yaşadığın tecrübeler sayesinde bu defa daha korunaklı ve bilinçli bir şekilde ilerliyorsun. Kendini korumak, kalbini kırmamak ve aynı hataları tekrarlamamak adına daha dikkatli ve özenli davranıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…