7 Eylül Pazar Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kalbinin derinliklerinde sakladığın duyguları dışa vurmanın tam zamanı. Romantik duyguların kabına sığmayacak ve partnerinle geleceğe dair konuşmalar yapmaya, belki de birlikte hayaller kurmaya başlayacaksın. Bu hayaller belki bir ev, belki bir seyahat ya da belki de birlikte geçireceğin bir ömür olabilir.

Daha da önemlisi, bu dönemde Balık Dolunayı'nın büyülü etkisini hissedeceksin. Bu etki, aşka dair hayallerini gerçeğe dönüştürme gücüne sahip. Yani, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o özel kişiyle tanışma fırsatını yakalayabilirsin. Öte yandan eğer bekarsan, bu dönemde aile ortamında ya da arkadaşlarının arasında tanışacağın bir yabancı ile romantik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bu yakınlaşma, belki de yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir. Ancak şimdiden söyleyelim, bu aşk sana hızlı bir şekilde nikah masasını gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…