12 Eylül Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kariyerinin zirvesine tırmanmanı sağlayacak bir enerji ile karşı karşıyasın. Evrenin en büyük iyilikseveri Jüpiter ve hayat veren Güneş, maddi konulara etki edecek bir altmışlık açı oluşturuyor. Bu, gelirlerini artıracak fırsatların kapını çalacağı anlamına geliyor. Beklenmedik kazançlar elde edebilir, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir şeyi satın almanın keyfini yaşayabilirsin.

Uzun vadeli yatırımlar konusunda da şans senden yana. Belki de bir ev, araba ya da belki de bir iş yeri sahibi olmanın tam zamanı. Bu dönemde yaptığın yatırımların, gelecekte sana büyük kazançlar getireceğini unutmamalısın. Merkür ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumuyla ise geçmişteki bir mali konu ya da eski bir iş anlaşmasını yeniden karşına çıkarabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsan, geçmişteki deneyimlerini kullanarak yeni bir düzen kurmanın tam zamanı.

Aşk hayatına geldiğimizde ise bugün, duygusal güvence arayışının öne çıktığını görüyoruz. Eski bir ilişkinin gündeme gelme ihtimali var ancak bu defa daha korunaklı ve bilinçli ilerliyorsun. Kalbini korumak, söz konusu aşk da olsa, her zaman önemlidir. Yani aşk için geçmişe gidiyorsan, öncelik senin mutluluğun olmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…