12 Eylül Cuma Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Güneş ile Jüpiter'in altmışlık açısı, sana kariyer hayatında şans dolu fırsatlar sunuyor. Belki de daha önce hiç fark etmediğin veya ulaşamadığın bir kapı bugün senin için açılabilir. İş yerindeki yöneticilerinle arandaki ilişkilerinde de güçlenmeler yaşanabilir. Bu durum, iş hayatında belki de beklediğin yükselişi getirebilir.

Ayrıca, Merkür ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, geçmişte başlayıp tamamlanamayan bir işin yeniden gündemine gelmesini sağlayabilir. Eski bir bağlantı sayesinde bugün bu konuda önemli bir ilerleme kaydedebilirsin. Belki de yarım kalan bir projeyi tamamlama veya bir işi sonuçlandırma fırsatı bulabilirsin.

Aşk hayatında da hareketli bir gün seni bekliyor. Geçmişten tanıdığın bir kişi, belki de eski bir aşk, yeniden hayatına girebilir. Bugün alacağın bir mesaj veya karşılaşacağın tanıdık bir yüz sana 'tesadüf' gibi gelebilir... Ancak unutma ki evrende tesadüfler yoktur ve her şey bir plan dahilindedir. Bu durum, belki de aşk hayatında yeni bir başlangıcı işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla, bugünü dikkatle ve açık bir zihinle geçirmeni öneririz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…