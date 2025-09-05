6 Eylül Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Uranüs'ün geri hareketi seni derin düşüncelere ve iç gözlem süreçlerine sürüklüyor. Hafta sonu olmasına rağmen, iş hayatında seni rahatsız eden ve kafanı kurcalayan noktalar ön plana çıkıyor. Belki de daha önce hızlıca geçtiğin, üzerinde fazla durmadığın detaylar şimdi karşına çıkıyor ve dikkatini çekiyor.

Tam da bu noktada hedeflerine ulaşmak için acele etmek yerine, bu retro sürecini stratejini yeniden gözden geçirmek ve güncellemek için kullanabilirsin. Özellikle iş değiştirmeyi, sektör değiştirmeyi ya da kendi işini kurmayı düşünüyorsan, bu hafta sonunu araştırma yapmak ve geleceğe dair planlar çizmek için değerlendirebilirsin. Beklenmedik bir iş teklifi ya da eski bir iş bağlantısından gelen haber, seni şaşırtabilir ve yeni bir yolculuğa çıkmak için gerekli motivasyonu sağlayabilir.

Aşk hayatında ise bugün, 'Unuttuğun bir aşk geri geliyor' desek yeridir. Uranüs retrosu geçmişin derinlerinde kalan duygularla yüzleşmeni sağlayabilir. Eski sevgiliden haber almak ya da eski bir flörtün tekrar karşına çıkması söz konusu olabilir. Bu hafta sonu, sürpriz bir buluşma kalbini hızlandırabilir ve belki de eski bir aşkın kıvılcımlarını yeniden alevlendirebilir. Bu süreçte, duygusal anlamda kendini yeniden keşfetmeye açık olmalı ve ne istediğini bilerek adım atmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…