4 Eylül Perşembe Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün kariyerinde adeta bir dönüm noktası olabilir. Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü üçgeni, uzun zamandır aklında olan ve üzerinde düşündüğün bir projenin hız kazanmasına yardımcı olabilir. Bu, belki de doğru insanlarla tanışma fırsatları aracılığıyla gerçekleşebilir. Yani, kariyerinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak kişilerle karşılaşman oldukça muhtemel.

Öte yandan, sabah saatlerinde meydana gelen Ay ile Chiron karesi, aceleci kararlar almanın olası zararları konusunda seni uyarıyor. İş arkadaşlarınla iletişim kurarken özellikle dikkatli olman gerekiyor. başarı olmak için yavaş ve kendinden emin adımlarla ilerlemeyi de unutma!

Aşk hayatında ise bugün daha umutlu ve pozitif hissedebilirsin. Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü üçgeni, ruhuna hitap eden biriyle tanışma ya da mevcut ilişkinde yeni bir yön keşfetme şansı verebilir. Bu, ilişkine yeni bir boyut kazandırabilir ve seni daha mutlu edebilir. Belki de duygularını en saf haliyle itiraf etme zamanıdır, hadi kendini aşka bırak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…