13 Eylül Cumartesi Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün Merkür ile Jüpiter arasında oluşan altmışlık açının çarpıcı enerjisi, aşk hayatında heyecan verici sürprizler ve dolu dolu eğlenceyi beraberinde getiriyor. Aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır mısın?

Belki de hoşlandığın o özel kişiyle yapacağın sıradan bir sohbet, günün ilerleyen saatlerinde beklenmedik bir yakınlığa dönüşebilir. Kim bilir belki de bu, aranızdaki bağın daha da güçlenmesine neden olacak. Eğer zaten bir partnerin varsa, bu sohbetin aranızdaki ilişkiyi daha da derinleştireceğini göreceksin. Bugün, cesur adımların romantik enerjini yükseltecek. İletişim becerilerin ise kalbinin en gizli köşelerine ulaşacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…