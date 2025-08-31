1 Eylül - 7 Eylül Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta senin için aşk dolu bir hafta olacak gibi görünüyor! Gökyüzündeki Balık Dolunayı'nın etkisiyle, ilişkinde daha fazla bağlılık hissi ve köklenme arzusu yaşayabilirsin. Partnerinle birlikte geçirdiğiniz zamanın değerini daha çok anlamaya başlayacak ve belki de ciddi kararlar almanın tam zamanı olduğunu düşüneceksin. Evlilik teklif etme ya da evlilik teklifini kabul etme fikri kulağa nasıl geliyor?

Eğer henüz bekarsan, bu hafta aşk kapını çalabilir. Ailenin aracılığıyla tanışacağın bir kişi ile derin ve anlamlı bir bağ kurabilirsin. Bu kişiyle geçireceğin zaman, hayatına yeni bir renk katacak ve belki de kalbini çalacak. Kısacası bu hafta aşk hayatında romantik rüzgarlar esmeye başlayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…