1 Eylül - 7 Eylül Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta ev ve aileyle ilgili sorumluluklarının yükü omuzlarına biraz daha fazla binebilir, bu da bedenini olumsuz yönde etkileyebilir. Fakat endişelenme, çünkü Merkür'ün enerjisi hafta ortasında sana yardımcı olacak. Bu enerji sayesinde, sağlıkla ilgili rutin kontrollerini aksatmaman ve beslenmene dikkat etmen daha kolay olacak.

Özellikle bu hafta, sağlıklı beslenme ve düzenli doktor kontrolleri, kendini daha enerjik ve canlı hissetmeni sağlayacak. Haftanın sonuna doğru ise Dolunay'ın etkisi bel ve sırt bölgelerinde hassasiyet yaratabilir. Esneme hareketlerine ve dinlenmeye zaman ayır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…