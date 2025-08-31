onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yay Burcu
1 Eylül - 7 Eylül Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 1 Eylül - 7 Eylül haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta ev ve aileyle ilgili sorumluluklarının yükü omuzlarına biraz daha fazla binebilir, bu da bedenini olumsuz yönde etkileyebilir. Fakat endişelenme, çünkü Merkür'ün enerjisi hafta ortasında sana yardımcı olacak. Bu enerji sayesinde, sağlıkla ilgili rutin kontrollerini aksatmaman ve beslenmene dikkat etmen daha kolay olacak.

Özellikle bu hafta, sağlıklı beslenme ve düzenli doktor kontrolleri, kendini daha enerjik ve canlı hissetmeni sağlayacak. Haftanın sonuna doğru ise Dolunay'ın etkisi bel ve sırt bölgelerinde hassasiyet yaratabilir. Esneme hareketlerine ve dinlenmeye zaman ayır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
