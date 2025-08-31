onedio
1 Eylül - 7 Eylül Yay Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 1 Eylül - 7 Eylül haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 1 Eylül - 7 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Satürn'ün Balık burcuna retro dönüşü ile birlikte, evrenin enerjisi seni de etkilemeye başlıyor. Bu dönem, ev ve aile yaşamında bazı sorumlulukların daha belirgin hale geldiği bir sürece işaret ediyor. Belki evdeki düzenini yeniden gözden geçirme, belki aile ilişkilerini biraz daha sağlamlaştırma zamanı geldi. Bu konuların, haftanın gündeminde ön sıralarda yer alacağını söyleyebiliriz.

Haftanın ortasına geldiğimizde, Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında bazı değişikliklerin kapıyı çaldığını hissedebilirsin. Bu dönemde, kariyerinde daha görünür bir konuma gelebilirsin. Belki önemli toplantılarda yer alabilir, belki etkileyici sunumlar yapabilir ya da yeni ve heyecan verici görevler üstlenebilirsin. Haftanın sonunda ise Balık burcundaki Dolunay ve Ay Tutulması, ev ve iş yaşamın arasındaki dengenin netleşmesine yardımcı olacak. Belki taşınma kararı alabilir, belki evini yeniden düzenleme fikri aklına gelebilir ya da aileyle ilgili önemli bir karar alma sürecine girebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

