1 Eylül - 7 Eylül Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta gökyüzünde yaşanan hareketlilik seni de etkisi altına alıyor. Satürn'ün Balık burcuna retro dönüşü, ev ve aile yaşamında bazı sorumlulukları omuzlarına yüklüyor. Evdeki düzenini güçlendirmek, aile ilişkilerini sağlamlaştırmak gibi konular gündeminde ön sıralarda yer alabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde, Merkür'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte kariyer hayatında önemli değişiklikler yaşanabilir. İş hayatında daha görünür olacağın bir döneme giriyorsun. Önemli toplantılarda yer alabilir, sunumlar yapabilir ya da yeni görevler üstlenebilirsin. Haftanın sonunda ise Balık burcundaki Dolunay ve Ay Tutulması, ev ve iş yaşamın arasındaki dengenin netleşmesine yardımcı oluyor. Taşınma, ev düzenlemesi ya da aileyle ilgili önemli bir karar alma gibi konular gündeminize oturabilir.

Aşk hayatında ise Dolunay'ın etkisiyle ilişkinde daha fazla bağlılık ve köklenme arzusu hissedebilirsin. Partnerinle birlikte ciddi kararlar alabileceğin bir döneme giriyorsun. Aşkı evliliğe taşımaya hazır mısın? Öte yandan eğer bekarsan, ailen aracılığıyla tanışılacağın kişi ile derin bağlar kurabilirsin. Bu hafta aşk hayatında romantik rüzgarlar esmeye başlayacak, bakalım kalbini çalan kişiyle sonunuz evlilik olacak mı? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…