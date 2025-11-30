Sevgili Yay, bu haftanın ilk günlerinde, zihinsel yorgunlukla baş başa kalabilirsin. Bu durum, enerjini düşürebilir ve motivasyonunu azaltabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmek için birkaç ipucumuz var. Öncelikle, gün içinde kısa molalar vererek enerjini korumak önemli. Bu molalar, bir fincan kahve, biraz hava almak ya da belki de sevdiğin bir şarkıyı dinlemek olabilir.

Haftanın sonlarına doğru ise İkizler Dolunayı'nın etkisini hissedeceksin. Bu dönemde, duygusal dalgalanmalar yaşaman olası. Belki de bu süreci kolayca atlatmak için dostlarınla keyifli zaman geçirebilirsin. Birlikte katılacağın aktiviteler ve enerjini atacağın geziler sana iyi gelecektir. Sahi, nereye uçuyoruz bu hafta? Rotanı hemen belirle! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…