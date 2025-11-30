Sevgili Yay, bu hafta gezegenlerin senin için bir vals düzenlediğini ve bu dansın iş hayatında büyüme ve genişleme fırsatlarına kapı araladığını biliyor muydun? Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu mükemmel üçgen, yeni projelerin, cazip tekliflerin ve belki de iş yaşamında büyük bir dönüşüm yaratabilecek olan bağlantıların önünü açıyor. Kariyerinde daha fazla görünür olmak ve fikirlerini cesurca ifade etmek için harika bir döneme giriyorsun.

Bu hafta boyunca, Jüpiter'in sunduğu enerjiyi kullanarak kendi işini kurmayı düşünmenin tam zamanı. Yaratıcı çözümler üretme konusunda ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz, değil mi? Üstelik kâr getirecek büyük fikirlerin de var. Öyleyse artık risk almanın zamanı gelmiş olmalı. Şimdi sabırlı ve stratejik bir şekilde kendi yolunu çizmenin, başarmak için oyunun kurallarını senin belirlemenin ve gücünü bu kez kendin için kullanmanın tam sırası. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…