Sevgili Yay, bu hafta gezegenlerin dansı iş hayatında büyüme ve genişleme fırsatlarına kapı aralıyor. Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, yeni projelerin, cazip tekliflerin ve belki de iş yaşamını değiştirebilecek bağlantıların önünü açıyor. Kariyerinde daha fazla görünür olmak ve fikirlerini cesurca ifade etmek için harika bir döneme giriyorsun!

Bu hafta boyunca, Jüpiter'in sunduğu enerjiyi kullanarak kendi işini kurmayı düşünmelisin! Yaratıcı çözümler üretmek konusunda son derece başarılısın değil mi? Üstelik kâr getirecek büyük fikirlerin de var. Öyleyse artık risk almanın zamanı gelmiş olmalı. Şimdi sabırlı ve stratejik bir şekilde kendi yolunu çizmelisin. Başarmak için oyunun kurallarını sen belirlemeli, gücünü bu kez kendin için kullanmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise, İkizler Dolunayı'nın getirdiği enerji, tesadüfi karşılaşmalar ve beklenmedik yakınlaşmalarla dolu. Eski bir tanıdığınla yollarınız kesişebilir... Geçmişten gelen bu dost ise yeni bir aşka yelken açmanı sağlayabilir. Bu kadarla da kalmayabilir gökyüzü ve bu hafta, duygusal anlamda birçok sürpriz yaşatabilir sana.Kaderin gönderdiği küçük işaretleri fark etmeye hazır ol. Tabii bir yandan da aşkta açık fikirli ve sınır tanımaz olmaya da odaklan. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…