Sevgili Yay, bu hafta İkizler Dolunayı'nın sunduğu enerjiyle, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır olmalısın. Bu enerji, hayatına beklenmedik şekillerde tesir ederek sürpriz karşılaşmalar ve yakınlaşmalarla dolu bir hafta yaşamanı sağlayabilir.

Bir kahve molasında, bir alışveriş turunda ya da belki de tamamen beklenmedik bir yerde, eski bir tanıdığınla karşılaşabilirsin. Bu kişi, lise yıllarından bir dostun ya da eski bir iş arkadaşın olabilir. Kim bilir, belki de bu tesadüfi karşılaşma, geçmişten gelen bu dost ile yeni bir aşk macerasına yelken açmanı sağlar. Ancak gökyüzünün sürprizleri bu kadarla sınırlı kalmayabilir. Bu hafta, duygusal anlamda birçok beklenmedik gelişme yaşayabilirsin. Aşkın her an kapını çalmasına ve sınırları zorlamasına hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...