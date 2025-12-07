Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz hareketli geçeceğe benziyor. Gökyüzündeki hareketlilik, Merkür'ün Uranüs ile karşıtlık yapmasıyla biraz yorgun ve stresli hissettirebilirsin. Bu durum genellikle aynı anda çok fazla şey düşünmekten kaynaklanıyor. Belki de bu hafta biraz yavaşlamak ve bir nefes almak gerekiyor.

Biliyoruz ki, zihni sakinleştiren yöntemler, stresli dönemlerde bire birdir. Terapi, meditasyon veya nefes egzersizleri gibi teknikler, bu hafta senin için adeta bir 'reset' tuşu olabilir. Bu yöntemler sayesinde, zihnini sakinleştirip enerjini toparlayabilirsin. Belki de hayatın hızına ayak uydurmak yerine, kendi ritmini bulmanın da zamanı gelmiştir, ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…