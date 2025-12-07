onedio
8 Aralık - 14 Aralık Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Aralık - 14 Aralık haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz hareketli geçeceğe benziyor. Gökyüzündeki hareketlilik, Merkür'ün Uranüs ile karşıtlık yapmasıyla biraz yorgun ve stresli hissettirebilirsin. Bu durum genellikle aynı anda çok fazla şey düşünmekten kaynaklanıyor. Belki de bu hafta biraz yavaşlamak ve bir nefes almak gerekiyor.

Biliyoruz ki, zihni sakinleştiren yöntemler, stresli dönemlerde bire birdir. Terapi, meditasyon veya nefes egzersizleri gibi teknikler, bu hafta senin için adeta bir 'reset' tuşu olabilir. Bu yöntemler sayesinde, zihnini sakinleştirip enerjini toparlayabilirsin. Belki de hayatın hızına ayak uydurmak yerine, kendi ritmini bulmanın da zamanı gelmiştir, ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
