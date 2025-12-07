onedio
8 Aralık - 14 Aralık Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
8 - 14 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 8 Aralık - 14 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Aralık - 14 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün Uranüs'e karşıt duruşu iş yerinde beklenmedik bir sahne değişikliği yaratıyor. Planlanmamış bir toplantı, ani bir karar ya da birinin beklenmedik çıkışı seni biraz şaşırtabilir. Ama unutma ki sen, krizleri sanatsal bir zarafetle çözme konusunda gerçek bir ustasın. İşte bu hafta tam da bu becerini konuşturman gerekiyor! 

Hafta ortasına geldiğimizde ise ilişkiler, iş birlikleri ve ortak projelerdeki diplomatik tavrınla adeta ışıldamalısın. Birinin işten çıkarak ya da ani bir kararla seni görevlendirerek sana açtığı kapı, belki de farkında olmadan kariyer rotanı değiştirebilir. Atacağın tek bir imza bile, uzun vadeli bir dönüşüm sürecini başlatabilir. Dahası seni hedeflerinin ötesine taşıyabilir. 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür'ün Neptün'le oluşturduğu üçgen, pastel tonlarda bir romantizmi ön plana çıkarıyor... Bir telefon çağrısı, bir mesaj, belki de bir buluşma ile kalbinde hafif bir ışıma hissedebilirsin. Flörtlerde büyülü, mevcut ilişkilerde ise duygusal bir enerji seni bekliyor. Bu hafta aşkta adeta bir yıldız gibi parlayacağın kesin! İlgi, alaka ve şefkat üzerinde toplanıyor. Kalp ritmini değiştiren bu enerjiyle aşka sıkı sıkıya sarıl! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

