Sevgili Terazi, bu hafta biraz hareketli geçecek gibi gözüküyor. Haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün Uranüs'e karşıt duruşu, iş yerinde beklenmedik bir sahne değişikliği yaratıyor. Bu, planlanmamış bir toplantı, ani bir karar ya da birinin beklenmedik çıkışı şeklinde karşına çıkabilir. Bu durum seni biraz şaşırtabilir, hatta belki de biraz stresli hissetmene neden olabilir. Neyse ki sen krizleri sanatsal bir zarafetle çözme konusunda gerçek bir ustasın. İşte bu hafta tam da bu becerini konuşturman gerekiyor.

Hafta ortasına geldiğimizde ise ilişkiler, iş birlikleri ve ortak projelerdeki diplomatik tavrınla adeta ışıldaman gerekiyor. Belki de birinin işten çıkarak ya da ani bir kararla seni görevlendirmesi, farkında olmadan yeni bir kariyer yoluna yönlendirebilir seni! Bu durumda, atacağın tek bir imza ile uzun vadeli bir dönüşüm sürecini başlatabilir. Hadi gücüne güç katmaya hazır ol! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…