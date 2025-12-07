Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzünde Merkür'ün Neptün'le oluşturduğu büyülü üçgen, aşk hayatında pastel renklerin hakim olduğu bir romantizm rüzgarı estiriyor.

Bir telefon çağrısı, belki de beklediğin o özel mesaj ya da uzun zamandır hayalini kurduğun bir buluşma kalbinde hafif bir ışıma hissetmeni sağlayabilir. Yani bu hafta, flörtlerde adeta bir büyü gibi hissedeceğin bir enerji var. Mevcut ilişkilerde ise, bu enerji daha çok duygusal bir boyut kazanıyor. Aşkta adeta bir yıldız gibi parlamaya hazır ol, çünkü tüm dikkatleri üzerine çekecek. İlgi, alaka ve şefkati üzerine toplayacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…