8 Eylül - 14 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde, Ay'ın Satürn ve Neptün ile olan yakınlaşması, seni biraz ağırlaştırabilir. Bu durum, özellikle kemik ve eklemlerinde hissedilebilir bir etki yaratabilir. Bu nedenle, bu hafta biraz daha fazla dikkat etmekte fayda var. Belki biraz daha fazla kalsiyum tüketmek, eklem sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Haftanın son günlerine doğru ise zihinsel berraklık enerjini yenileyecek. Bu, belki de haftanın en güzel kısmı olacak. Düzenli uyku ve su tüketimiyle bedenini dengede tutabilirsin. Unutma, uyku ve su, bedenin ve zihnin en iyi dostlarıdır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…