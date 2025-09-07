onedio
8 Eylül - 14 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
8 - 14 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Eylül - 14 Eylül haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde, Ay'ın Satürn ve Neptün ile olan yakınlaşması, seni biraz ağırlaştırabilir. Bu durum, özellikle kemik ve eklemlerinde hissedilebilir bir etki yaratabilir. Bu nedenle, bu hafta biraz daha fazla dikkat etmekte fayda var. Belki biraz daha fazla kalsiyum tüketmek, eklem sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Haftanın son günlerine doğru ise zihinsel berraklık enerjini yenileyecek. Bu, belki de haftanın en güzel kısmı olacak. Düzenli uyku ve su tüketimiyle bedenini dengede tutabilirsin. Unutma, uyku ve su, bedenin ve zihnin en iyi dostlarıdır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

