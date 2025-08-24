25 Ağustos - 31 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta Venüs'ün kraliyetli Aslan burcunda parıldayan ışığı altında, maddi konularında bir hareketlilik bekliyor olabilirsin. Haftanın ilk günlerinde, kredi kartı ekstrelerine biraz daha fazla göz atabilir, yatırımlarını gözden geçirebilir ya da ortaklaşa sahip olduğun maddi kaynaklarını düşünmeye başlayabilirsin. Bu durum, Venüs ve Satürn'ün olumlu etkileşiminden kaynaklanıyor. Bu etkileşim, maddi konularda sağlam ve uzun vadeli kazanç getirecek adımlar atmanı teşvik ediyor olabilir.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün olumlu açısı, belki de beklenmedik bir maddi fırsatın ya da iş değişikliğinin kapını çalabileceğini işaret ediyor. Belki de yeni bir iş teklifi alabilir, belki de beklenmedik bir prim ya da bonus kazanabilirsini Ancak hafta sonuna doğru, Venüs ve Plüton'un zıt açısı, iş hayatında veya kişisel ilişkilerinde güç mücadelelerine yol açabilir. Bu nedenle, bu dönemde dikkatli olmanda fayda var. Sen en iyisi Neptün'ün olumlu açısı ile yaratıcı projelerden gelir elde etmeye odaklan. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…