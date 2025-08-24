onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Ağustos - 31 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Venüs'ün Aslan burcundaki etkisiyle maddi konularında hareketlilik yaşayabilirsin. Haftanın ilk günlerinde, yatırımların, kredilerin veya ortaklaşa sahip olduğun maddi kaynakların ön plana çıkabilir. Bu, Venüs ile Satürn'ün olumlu etkileşimi sayesinde, maddi konularda sağlam ve uzun vadeli kazanç getirecek adımlar atmana yardımcı olabilir.

Haftanın ortasında ise Venüs ile Uranüs'ün olumlu açısı, beklenmedik bir maddi fırsatın ya da iş değişikliğinin kapını çalabileceğini işaret ediyor. Ancak hafta sonuna doğru, Venüs ile Plüton'un zıt açısı, iş hayatında veya kişisel ilişkilerinde güç mücadelelerine yol açabilir; bu nedenle dikkatli olmanda fayda var. Uranüs ile Neptün'ün olumlu açısı ise, yaratıcı projelerinden gelir elde edebileceğini gösteriyor.

Biraz da aşk... Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ile Neptün'ün olumlu etkileşimi, duygusal bağlarını güçlendirebilir. Partnerinle romantik anılar biriktirirken, yeni başlayan ilişkilerinde ruhsal bir derinlik hissedebilirsin. Ancak hafta sonunda, aşırı baskıcı davranışlardan kaçınman gerektiğini unutma. Zira senin de onun da biraz özgür alana ihtiyacı olduğu aşikar! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

