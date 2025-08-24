25 Ağustos - 31 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta her zamankinden biraz daha enerjik ve dayanıklı olabilirsin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, seni adeta bir enerji deposuna çevirebilir. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanabilmek için hafta başında sağlığına biraz daha özen göstermeni öneriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketmek, vitaminlerini almak ve bol su içmek bu konuda oldukça yardımcı olacaktır.

Hafta sonuna geldiğimizde ise Venüs ve Plüton'un oluşturduğu karşıtlık, sağlık konularında biraz daha dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Özellikle tansiyon ve dolaşım sistemi ile ilgili konularda hassasiyet göstermende fayda var. Belki de bir yürüyüş yapmak, biraz meditasyon yapmak veya sakin bir ortamda kitap okumak bu dönemde sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…