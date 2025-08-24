25 Ağustos - 31 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için aşk dolu bir atmosfer vadediyor. Gökyüzündeki romantik dansa Venüs ile Neptün'ün olumlu etkileşimi öncülük ediyor. Bu etkileşim, duygusal bağlarını daha da güçlendirebilecek bir enerji yaratıyor. Bu enerjiyi kullanarak, partnerinle unutulmaz, romantik anılar biriktirebilirsin. Belki bir yürüyüşe çıkmak, belki birlikte bir film izlemek ya da sadece birlikte vakit geçirmek ilişkini daha da güçlendirecektir.

Yeni başlayan ilişkilerin varsa, bu hafta ruhsal bir derinlik hissedebilirsin. Bu, birlikteliğini daha sağlam bir zemine oturtmanın yanı sıra, birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayacak. Ancak unutma, her ne kadar aşk dolu bir hafta olsa da aşırı baskıcı davranışlardan kaçınman gerekiyor. İlişkinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için, her ikinizin de biraz özgür alana ihtiyacı olduğunu aklından çıkarma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…