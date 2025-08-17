18 Ağustos Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi senin için oldukça yoğun ve heyecan verici olabilir. Eğer bir ilişkideysen, partnerinle geleceğe dair planlarını, maddi durumunu ve yaşam düzenini tartışmanın tam sırası. Merkür ile Mars'ın olumlu açılanması sayesinde, ilişkinin yönünü belirleme fırsatı yakalayacaksın. Belki de birlikte bir ev almayı planlıyorsunuz, belki de çocuk sahibi olmayı düşünüyorsunuz. Ama önce bu konuları açıkça konuşmalısınız!

Öte yandan eğer bekar bir Oğlak burcuysan, bugün ciddi bir ilişki arayışında olabilirsin. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle tanışmanın zamanı gelmiştir. Tatlı bir tesadüf seni bulabilir ve bu karşılaşma, hayatının aşkı olabilir. Belki bir kafede, belki bir kitapçıda, belki de en beklenmedik bir yerde karşılaşacaksın onunla. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…