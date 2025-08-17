18 Ağustos Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugünden itibaren kazanmaya başlayacaksın! Merkür ile Mars arasında oluşan altmışlık açının etkisiyle iş hayatında adeta bir satranç ustası gibi stratejik hamleler yapacaksın. Bu enerji sayesinde maddi konularla ilgili kararlarını netleştirebilir, yatırım ya da ortaklık konularında hızlı ve isabetli hamleler yapabilirsin.

Tam da bu noktada bir projenin başına geçmek ya da bir ekibi yönetmek gibi zorlu bir görevi üstlenmek için gereken kararlılık ve cesaret, bugün seninle olacak. İnsanların sana olan hayranlığı ve senden ilham almaları, kariyer basamaklarını adeta uçarak çıkmanı sağlayabilir. Başarıya giden yolda emin adımlarla yürüyorsun, haftaya bu güçlü enerji ile başla yolun açık!

Havada aşk kokusu var! Partnerinle gelecek planların, maddi durumun veya yaşam düzenin hakkında açık ve net konuşmalar yapmanın tam zamanı. Zira, Merkür ile Mars'ın olumlu açılanmasıyla ilişkinin yönünü belirleyeceksin. Tabii eğer bekar bir Oğlak burcuysan, bugün ciddi bir ilişki arayışında olabilirsin. Tatlı bir tesadüf seni bulabilir ve bu karşılaşma, hayatının aşkı olabilir! Kararlı ve dürüst tavrın, duygusal bağının temelini sağlamlaştıracak ve ilişkini daha da güçlü kılacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…