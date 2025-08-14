15 Ağustos Cuma Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün seni maceraya davet ediyoruz! Merkür ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık açı, seni iş ve finans konularda cesur, belki biraz da yaramaz adımlar atmaya teşvik edebilir. Yatırım planları, belki de bir iş değişikliği veya cebini dolduracak fırsatlar bugün ansızın kapını çalabilir.

Öte yandan bu süreçte hedeflerine ulaşmak için hiç düşünmediğin stratejiler geliştirmeye de hazır olmalısın! Planlarını hızla hayata geçirmeyi düşünmeli ve özellikle de kriz anlarında soğukkanlı kalarak çözüm bulmalısın. Galiba artık risk almanın zamanı geldi!

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatında ise bugün tutkuların ön planda. Merkür ve Mars arasındaki altmışlık açının güçlü çekiminden olsa gerek, partnerinle arandaki çekim bugün adeta bir mıknatıs gibi artabilir. Şimdi onu yeniden tanıyacaksın... Etkileyici bir yakınlaşma, tutkulu bir ilişki ve adeta yenilenen heyecan ruhunu sarabilir. Şimdi aşkın bambaşka renklerini görmeye hazırlan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…