11 Ağustos Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün yaratıcılık gerektiren projelerde adından söz ettirebilirsin. Çünkü Merkür'ün geri hareketinin sona ermesiyle birlikte, iş hayatında fark yaratacak yenilikçi fikirler üretebilirsin. Geleneksel bakış açılarını, alıştığın düzeni ve standartları bir kenara bırakıp yenilenmeye hız kazandıracak bir enerjiye sahip olacaksın.

İşte bu güçlü enerji, uzun süredir üzerinde kafa yorduğun ve hayata geçirmeyi düşündüğün bir planı uygulamak için ideal bir zaman dilimi oluşturabilir. İş yerindeki cesaretin ve kararlılığın sayesinde yönetici rolünü üstlenebilirsin. Kendini kolayca gösterebilir, yeteneklerini sergileyebilir ve sonunda otoriteni sağlayabilirsin. Görünen o ki retronun ardından değişen bakış açın sana güçlü bir rol ve başarı getirecek.

Sıra geldi aşka! Bugünden itibaren aşk hayatında hareketli bir döneme adım atıyorsun... Zira, Merkür retronun son ermesiyle içindeki flört enerjisi tavan yapacak. Bu da partnerinle daha eğlenceli ve samimi bir iletişim kurma fırsatına dönüşecek. İlişkindeki bu canlılık ve samimiyet, aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Öte yandan eğer bekar bir Oğlak burcu isen sohbetlerin doğal akışı içerisinde kalbinde yeni bir heyecanın kıvılcımlanması söz konusu olabilir. Belki de aşk, hiç beklemediğin bir anda karşına çıkacaktır. Ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…