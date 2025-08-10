onedio
11 Ağustos Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

11 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ağustos Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün zihinsel detoks zamanı. Yani Merkür retro bitiyor... Haliyle işler yoluna girecek. Bu yüzden sen de biraz olsun düşünmeyi bırakabilir, dinlenmeye odaklanabilir ve biraz rahatlayabilirsin. 

Belki de bu pazartesi günü Güneş'in tadını çıkarmalısın. İş yerinden izin almalı, biraz mola vermeli ve düşünmeden hareket etmelisin. Spontane bir planla hayatına neşe ve sıcaklık getirmeye ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
