10 Ağustos Pazar Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Ay ile Neptün'ün oluşturduğu büyüleyici kavuşumun etkilerinden söz edeceğiz! Zira, hayatına önemli izler bırakacak bu astrolojik olayda en çok kariyer alanında etkileneceksin. Tam da bu noktada kariyer hayatında iletişim ve bilgi akışını her zamankinden çok daha duygusal bir derinlikle süsleyeceksin. Bu etkileyici enerji altında, yazışmaların, sunumların veya konuşmalarınla çevrendeki insanlar üzerinde kalıcı ve etkileyici bir izlenim bırakma potansiyeline sahipsin.

Sözlerinle ve duruşunla, insanların sana olan güvenini arttıracak bir enerji yayacaksın! İş anlaşmalarında fikirlerini kolayca kabul ettirebilecek, yatırımcı arayışına yanıt bulacak ve yeni bir iş arayışı içerisindeysen sonunda beklediğin projenin içinde bulacaksın kendini! Sürprizlerle ve hak ettiğini elde etme fırsatlarıyla dolu bir güne başlıyorsun, bizden söylemesi!

Gelelim aşka... Aşk hayatında bugün, kısa ama son derece etkili anlar yaşama olasılığın bir hayli yüksek. Belki küçük bir jest, belki romantik bir bakış ya da beklenmedik bir mesaj, kalbinin hızla atmasına sebep olabilir. Bu tür anlar, aşk hayatında unutulmaz birer anı olarak yerini alabilir... Daha da önemlisi Ay ile Neptün'ün ışığı altında eğer bekarsan, kalıcı bir aşkın enerjisi seni sarabilir. Peki, sen gerçek aşka hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…