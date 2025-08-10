11 Ağustos - 17 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için gökyüzü oldukça hareketli ve enerjik bir tablo çiziyor. İki güçlü gezegen olan Satürn ve Uranüs, iş yaşamını etkileyecek bir altmışlık enerji ile seni saracaklar. Bu enerji, iş yaşamında hem istikrarlı bir yol izlemen hem de cesur ve yenilikçi değişimlere adım atman konusunda seni teşvik edecek.

Yeni projelere başlama cesaretini kendinde bulabileceğin bu hafta, mevcut işlerini daha modern ve çağa uygun yöntemlerle geliştirebileceğin bir fırsat sunuyor. Uzun vadede gelir artışı sağlayacak düşüncelere odaklanabilir, kariyerinde yeni bir sayfa açabilirsin.

Haftanın ortasında meydana gelen Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu da bu enerjiyi destekleyecek. İş hayatından elde ettiğin maddi kazanımlar sayesinde kendine yeni hedefler belirleyebilir, hayallerini gerçekleştirebilirsin. Özetle bu hafta, zirveyi hedeflemek için harika bir fırsat! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…