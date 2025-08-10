11 Ağustos - 17 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünün iki güçlü gezegeni Satürn ve Uranüs, iş yaşamını şekillendirecek bir altmışlık ile seni sarıyor! Bu enerjik birleşim, özellikle iş yaşamında hem istikrarlı bir yol izlemeni sağlıyor hem de cesur ve yenilikçi değişimlere adım atman konusunda seni teşvik ediyor.

İşte şimdi, yeni projelere başlama cesaretini kendinde bulabilirsin. Mevcut işlerini daha modern ve çağa uygun yöntemlerle geliştirebilir, uzun vadede gelir artışı sağlayacak düşüncelere odaklanabilirsin. Haftanın ortasında meydana gelen Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu da bu enerjiyi destekleyecektir. iş hayatından elde ettiğin maddi kazanımlar sayesinde kendine yeni hedefler belirleyebilirsin. Sanıyoruz, zirveyi hedeflemek için harika bir hafta olacak! Kariyerinde enlere doğru yola çıkmaya hazır ol.

Biraz da aşktan konuşalım! Bu hafta aşk hayatında, sıcak ve samimi paylaşımlar öne çıkabilir. İlişkinde daha samimi ve içten bir iletişim kurabilir, partnerinle arandaki bağını daha da güçlendirebilirsin. Bu dönemde, sevgi dolu paylaşımların ve romantik anların sıklığı da artabilir. İşte bu, en çok da bekar Oğlak burçlarına göz kırpan Merkür ve Mars'ın enerjisinden... Tabii bu durumda bekarlığın da sonu gelecek. Kalbini açmaya hazırsan, gerçek aşk yakana sıkıca yapışacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…