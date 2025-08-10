onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Oğlak Burcu
11 Ağustos - 17 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında sıcacık ve samimi paylaşımlarınla adeta ışıldayacaksın. İlişkinde daha içten, daha samimi bir iletişim kurmanın kapıları sonuna kadar açılıyor. Partnerinle arandaki bağın daha da güçleneceği, adeta birbirinize yeniden aşık olacağınız bir dönem seni bekliyor.

Bu dönemde, sevgi dolu paylaşımların ve romantik anların sıklığı da artacak. Belki bir akşam yemeği, belki birlikte izlenen bir film, belki de el ele atılan bir yürüyüş... Her anı dolu dolu yaşayacağın, aşkın ve sevginin en güzel hallerini deneyimleyeceğin bir hafta seni bekliyor.

Bu romantik havanın en belirgin etkisini ise bekar Oğlak burçları hissedecek. Merkür ve Mars'ın enerjisi, bekarlığın sona ereceği ve kalbinin aşka açılacağı bir dönem seni bekliyor. Eğer kalbini aşka açmaya hazırsan, gerçek aşk adeta kapını çalacak ve yakana sıkıca yapışacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Oğlak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın