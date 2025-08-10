11 Ağustos - 17 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında sıcacık ve samimi paylaşımlarınla adeta ışıldayacaksın. İlişkinde daha içten, daha samimi bir iletişim kurmanın kapıları sonuna kadar açılıyor. Partnerinle arandaki bağın daha da güçleneceği, adeta birbirinize yeniden aşık olacağınız bir dönem seni bekliyor.

Bu dönemde, sevgi dolu paylaşımların ve romantik anların sıklığı da artacak. Belki bir akşam yemeği, belki birlikte izlenen bir film, belki de el ele atılan bir yürüyüş... Her anı dolu dolu yaşayacağın, aşkın ve sevginin en güzel hallerini deneyimleyeceğin bir hafta seni bekliyor.

Bu romantik havanın en belirgin etkisini ise bekar Oğlak burçları hissedecek. Merkür ve Mars'ın enerjisi, bekarlığın sona ereceği ve kalbinin aşka açılacağı bir dönem seni bekliyor. Eğer kalbini aşka açmaya hazırsan, gerçek aşk adeta kapını çalacak ve yakana sıkıca yapışacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…