11 Ağustos - 17 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Satürn ve Uranüs arasındaki uyumlu altmışlık sayesinde sağlığına odaklanabilirsin. Bu iki güçlü gezegenin birlikteliği, kemik ve eklem sağlığına yönelik yeni ve faydalı alışkanlıklar edinme fırsatını beraberinde getirebilir. Belki biraz daha fazla kalsiyum almayı düşünebilir, belki de düzenli egzersizlerle eklemlerini güçlendirebilirsin.

Ancak haftanın ortasına geldiğimizde, biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Kafein tüketimin, gece uykusuzlukları ve iş hayatının stresi seni yorabilir. Bu noktada meditasyonu dene deriz. Ayrıca lavanta, papatya ya da melisa gibi rahatlatıcı bitki çayları, hem uyku kaliteni artırabilir hem sağlıklı bir yaşam tarzı için dengeli bir düzen oluşturmanı kolaylaştırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

