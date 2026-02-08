Sevgili Kova, bu hafta senin için dolaşım sistemi ve ayak bileklerin özellikle ön plana çıkıyor. Haftanın ilk günlerinde, uzun süreli aynı pozisyonda kalmanın bedeninde oluşturduğu baskıyı hissedebilirsin. Bu durum, özellikle ayak bileklerinde uyuşmalara neden olabilir. Bu nedenle, bu hafta özellikle dikkat etmen gereken nokta, uzun süre aynı pozisyonda kalmamak olmalı.

Haftanın ortalarına doğru ise kan dolaşımını hızlandıracak küçük hareketler yapman, bu tür rahatsızlıkları önlemende büyük rol oynayacaktır. Örneğin, kısa yürüyüşler yapabilir ya da uzman gözetiminde hafif egzersizler yapabilirsin. Bu tür aktiviteler, kan dolaşımını hızlandırarak uyuşma ve benzeri problemleri önlemene yardımcı olacaktır. Aynı zamanda zihinsel rahatlık da sağlayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…