onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Şubat - 15 Şubat Kova Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Şubat - 15 Şubat haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için dolaşım sistemi ve ayak bileklerin özellikle ön plana çıkıyor. Haftanın ilk günlerinde, uzun süreli aynı pozisyonda kalmanın bedeninde oluşturduğu baskıyı hissedebilirsin. Bu durum, özellikle ayak bileklerinde uyuşmalara neden olabilir. Bu nedenle, bu hafta özellikle dikkat etmen gereken nokta, uzun süre aynı pozisyonda kalmamak olmalı.

Haftanın ortalarına doğru ise kan dolaşımını hızlandıracak küçük hareketler yapman, bu tür rahatsızlıkları önlemende büyük rol oynayacaktır. Örneğin, kısa yürüyüşler yapabilir ya da uzman gözetiminde hafif egzersizler yapabilirsin. Bu tür aktiviteler, kan dolaşımını hızlandırarak uyuşma ve benzeri problemleri önlemene yardımcı olacaktır. Aynı zamanda zihinsel rahatlık da sağlayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Kova burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın