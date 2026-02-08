onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Şubat - 15 Şubat Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Şubat - 15 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, kalbinde güvene dair arayışın artıyor. Daha derin, daha koruyucu ve sana güvenlik hissi veren bağlar aramaya başlıyorsun. Bu durum, aşk hayatında daha güçlü ve daha sağlam ilişkiler kurma fırsatını getirebilir. Ancak bu süreçte biraz dikkatli olman gerekiyor. Çünkü bu derin bağlanma ve sahiplenme süreci, kıskançlık duygusunu da tetikleyebilir. 

Partnerine karşı biraz fazla sahiplenici olabilir, aşkını yıpratabilirsin. Biliyorsun, bazen arzularımız ve tutkularımız, sevdiğimiz kişiyi kendimizden uzaklaştırabiliyor. İşte tam da böyle bir an yaşayabilirsin, bu yüzden dikkatli olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Kova Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Kova burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın