Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, kalbinde güvene dair arayışın artıyor. Daha derin, daha koruyucu ve sana güvenlik hissi veren bağlar aramaya başlıyorsun. Bu durum, aşk hayatında daha güçlü ve daha sağlam ilişkiler kurma fırsatını getirebilir. Ancak bu süreçte biraz dikkatli olman gerekiyor. Çünkü bu derin bağlanma ve sahiplenme süreci, kıskançlık duygusunu da tetikleyebilir.

Partnerine karşı biraz fazla sahiplenici olabilir, aşkını yıpratabilirsin. Biliyorsun, bazen arzularımız ve tutkularımız, sevdiğimiz kişiyi kendimizden uzaklaştırabiliyor. İşte tam da böyle bir an yaşayabilirsin, bu yüzden dikkatli olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…