9 Şubat - 15 Şubat Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Şubat - 15 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın başında aşk hayatına dair belirsizliklerin yerini netlik alıyor. Ancak haftanın ortasına geldiğimizde bu netlik, derin bir anlayışa dönüşüyor. Venüs'ün Balık burcuna geçişi, kalbindeki buzları eritiyor ve sert dış kabuğunun altında yatan hassas duygularını açığa çıkarıyor.

Eğer bir ilişkin varsa, bu durum duygusal bağını daha da kuvvetlendiriyor. Partnerine daha da sıkı sarılıyorsun, sanki onu hiç bırakmayacakmış gibi. Ama eğer bekarsan, bir anda karşına çıkan ve tesadüf sandığın biri, kalbinde beklenmedik duygular uyandırabilir.

Aşkın güçlü çekimine karşı koyamıyorsun ve mantığın yerini yavaş yavaş kalbin alıyor. Bu hafta aşk hayatında birçok sürprizle karşılaşabilirsin, bu yüzden kendini bu romantik rüzgara bırak ve nereye sürüklediğini gör. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

