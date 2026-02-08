Sevgili Koç, bu haftanın başında aşk hayatına dair belirsizliklerin yerini netlik alıyor. Ancak haftanın ortasına geldiğimizde bu netlik, derin bir anlayışa dönüşüyor. Venüs'ün Balık burcuna geçişi, kalbindeki buzları eritiyor ve sert dış kabuğunun altında yatan hassas duygularını açığa çıkarıyor.

Eğer bir ilişkin varsa, bu durum duygusal bağını daha da kuvvetlendiriyor. Partnerine daha da sıkı sarılıyorsun, sanki onu hiç bırakmayacakmış gibi. Ama eğer bekarsan, bir anda karşına çıkan ve tesadüf sandığın biri, kalbinde beklenmedik duygular uyandırabilir.

Aşkın güçlü çekimine karşı koyamıyorsun ve mantığın yerini yavaş yavaş kalbin alıyor. Bu hafta aşk hayatında birçok sürprizle karşılaşabilirsin, bu yüzden kendini bu romantik rüzgara bırak ve nereye sürüklediğini gör. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…