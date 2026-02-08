onedio
9 Şubat - 15 Şubat Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 9 Şubat - 15 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Şubat - 15 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta zihinsel dünyanda tüm kurallar değişiyor! Haftanın başında Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte bireysel düşüncelerin ve hızlı reflekslerin yerini, daha geniş bir perspektif ve kolektif düşünceler alıyor. İş hayatında artık 'ben' demek yerine 'biz' demek senin için daha önemli hale geliyor. Bu, senin gücünü artıracak ve lider konumuna taşıyacak bir değişimi beraberinde getiriyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş ile Chiron'un altmışlığı, seni cesaretlendiren ama bir yandan da kırılganlaştıran bir farkındalığı ortaya çıkarıyor. Uzun süredir 'yapamam' dediğin bir alanda aslında ne kadar hazır olduğunu fark ediyorsun. Artık hayata daha ciddi bir bakış açısıyla bakıyorsun ve bu seni geriye değil, ileriye taşıyor. İşte bu sayede kariyer hayatında güçlü, sorumluluk sahibi ve güçlü duruşunla başarına başarı katıyorsun. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta başında gelen netlik, haftanın ortasında derinliğe dönüşüyor. Venüs'ün Balık burcuna geçişi, kalbini yumuşatıyor ve sert kabuğunun altındaki hassasiyeti ortaya çıkarıyor. Yani eğer bir ilişkin varsa, duygusal bağınız daha da güçleniyor ve ona sıkı sıkıya sarılıyorsun. Ama bekarsan, tesadüf sandığın bir karşılaşma kalbine dokunabilir. Aşkın güçlü çekimiyle mantığın yerini kalbine bırakıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

