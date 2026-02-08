Sevgili Koç, bu hafta zihinsel dünyanda tüm kurallar değişiyor! Haftanın başında Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte bireysel düşüncelerin ve hızlı reflekslerin yerini, daha geniş bir perspektif ve kolektif düşünceler alıyor. İş hayatında artık 'ben' demek yerine 'biz' demek senin için daha önemli hale geliyor. Bu, senin gücünü artıracak ve lider konumuna taşıyacak bir değişimi beraberinde getiriyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş ile Chiron'un altmışlığı, seni cesaretlendiren ama bir yandan da kırılganlaştıran bir farkındalığı ortaya çıkarıyor. Uzun süredir 'yapamam' dediğin bir alanda aslında ne kadar hazır olduğunu fark ediyorsun. Artık hayata daha ciddi bir bakış açısıyla bakıyorsun ve bu seni geriye değil, ileriye taşıyor. İşte bu sayede kariyer hayatında güçlü, sorumluluk sahibi ve güçlü duruşunla başarına başarı katıyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta başında gelen netlik, haftanın ortasında derinliğe dönüşüyor. Venüs'ün Balık burcuna geçişi, kalbini yumuşatıyor ve sert kabuğunun altındaki hassasiyeti ortaya çıkarıyor. Yani eğer bir ilişkin varsa, duygusal bağınız daha da güçleniyor ve ona sıkı sıkıya sarılıyorsun. Ama bekarsan, tesadüf sandığın bir karşılaşma kalbine dokunabilir. Aşkın güçlü çekimiyle mantığın yerini kalbine bırakıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…