Sevgili Koç, bu hafta senin için sağlıkta en çok ön plana çıkan konular böbrekler, bel bölgesi ve vücuttaki sıvı dengesi olacak. Haftanın ilk günlerinde, özellikle pazartesi ve salı günlerinde, susuz kalma ve uzun süreli oturma durumlarına dikkat etmen gerekiyor. Bu durumlar, bel bölgende gerginlik yaratabilir ve sağlığını olumsuz etkileyebilir. Belki biraz daha fazla su içmeyi ve sık sık kalkıp biraz yürümeyi düşünebilirsin.

Haftanın ortasında, çarşamba ve perşembe günlerinde ise vücudunun denge ihtiyacı artıyor. Bu dönemde kafein ve tuz tüketimine dikkat etmen, vücut dengen için oldukça önemli olacak. Belki biraz daha az kahve içmeyi ve tuz tüketimini azaltmayı düşünebilirsin. Haftanın sonu ise rahatlama dönemi seni bekliyor. Biraz dinlensen iyi olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…