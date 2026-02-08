onedio
9 Şubat - 15 Şubat Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Şubat - 15 Şubat haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için sağlıkta en çok ön plana çıkan konular böbrekler, bel bölgesi ve vücuttaki sıvı dengesi olacak. Haftanın ilk günlerinde, özellikle pazartesi ve salı günlerinde, susuz kalma ve uzun süreli oturma durumlarına dikkat etmen gerekiyor. Bu durumlar, bel bölgende gerginlik yaratabilir ve sağlığını olumsuz etkileyebilir. Belki biraz daha fazla su içmeyi ve sık sık kalkıp biraz yürümeyi düşünebilirsin.

Haftanın ortasında, çarşamba ve perşembe günlerinde ise vücudunun denge ihtiyacı artıyor. Bu dönemde kafein ve tuz tüketimine dikkat etmen, vücut dengen için oldukça önemli olacak. Belki biraz daha az kahve içmeyi ve tuz tüketimini azaltmayı düşünebilirsin. Haftanın sonu ise rahatlama dönemi seni bekliyor. Biraz dinlensen iyi olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
