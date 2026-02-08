onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Şubat - 15 Şubat Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 9 Şubat - 15 Şubat haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta zihinsel evreninde büyük bir değişim kapıda. Haftanın ilk günlerinde Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, bireysel düşüncelerin ve hızlı reflekslerin yerini daha geniş bir vizyon ve toplum odaklı düşünceler alıyor. İş hayatında artık tek başına bir kahraman olmaktan ziyade, bir takım oyuncusu olmayı tercih ediyorsun. 'Ben' demek yerine 'biz' demek senin için daha anlamlı hale geliyor. Bu, liderlik potansiyelini ortaya çıkarıyor ve seni iş yerinde daha etkili bir pozisyona taşıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş ile Chiron'un altmışlığı, seni cesaretlendiren ama bir yandan da kırılganlaştıran bir farkındalığı beraberinde getiriyor. Uzun süredir 'yapamam' dediğin bir alanda aslında ne kadar hazır olduğunu fark ediyorsun. Artık hayata daha ciddi bir bakış açısıyla bakıyorsun ve bu seni geriye değil, ileriye taşıyor. İşte bu sayede kariyer hayatında güçlü, sorumluluk sahibi ve güçlü duruşunla başarına başarı katıyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
