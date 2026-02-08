Sevgili Koç, bu hafta zihinsel evreninde büyük bir değişim kapıda. Haftanın ilk günlerinde Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, bireysel düşüncelerin ve hızlı reflekslerin yerini daha geniş bir vizyon ve toplum odaklı düşünceler alıyor. İş hayatında artık tek başına bir kahraman olmaktan ziyade, bir takım oyuncusu olmayı tercih ediyorsun. 'Ben' demek yerine 'biz' demek senin için daha anlamlı hale geliyor. Bu, liderlik potansiyelini ortaya çıkarıyor ve seni iş yerinde daha etkili bir pozisyona taşıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş ile Chiron'un altmışlığı, seni cesaretlendiren ama bir yandan da kırılganlaştıran bir farkındalığı beraberinde getiriyor. Uzun süredir 'yapamam' dediğin bir alanda aslında ne kadar hazır olduğunu fark ediyorsun. Artık hayata daha ciddi bir bakış açısıyla bakıyorsun ve bu seni geriye değil, ileriye taşıyor. İşte bu sayede kariyer hayatında güçlü, sorumluluk sahibi ve güçlü duruşunla başarına başarı katıyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…