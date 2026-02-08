onedio
9 Şubat - 15 Şubat Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

08.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 9 Şubat - 15 Şubat haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin haftan, spot ışıklar tamamen üzerinde parlıyor. Ancak bu sefer sahnede bir gösteri yapmak yerine, hayatının yeni rotasını belirlemek için kolları sıvamanın tam zamanı. Merkür'ün burcuna geçişiyle birlikte, düşüncelerini daha net, daha güçlü ve daha ikna edici bir şekilde ifade etmeye başlıyorsun. Bu enerjiyle, düşüncelerin ve fikirlerin daha belirgin hale geliyor.

Haftanın ortasına kadar hayatında yeni bir yol çizmeni sağlayacak bu enerji ile önümüzdeki aylarda elde edilecek başarıların temelini atabilir ve hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilirsin. Bu, yeni bir başlangıç, yeni bir dönem demek. Bu dönemde kendini ifade etme şeklin, düşüncelerin ve hayallerin çok daha net olacak.

Bu arada meydana gelen Güneş ile Chiron altmışlığı ise geçmişte kendini ifade ederken yaşadığın bir yaranın kapanmasına yardımcı oluyor. Artık kendini saklama ihtiyacı duymuyorsun. Kendine olan güvenin tamamen yerine geliyor ve yeteneklerini sergiliyorsun resmen. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

