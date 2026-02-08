Sevgili Kova, bu hafta senin haftan, spot ışıklar tamamen üzerinde parlıyor. Ancak bu sefer sahnede bir gösteri yapmak yerine, hayatının yeni rotasını belirlemek için kolları sıvamanın tam zamanı. Merkür'ün burcuna geçişiyle birlikte, düşüncelerini daha net, daha güçlü ve daha ikna edici bir şekilde ifade etmeye başlıyorsun. Bu enerjiyle, düşüncelerin ve fikirlerin daha belirgin hale geliyor.

Haftanın ortasına kadar hayatında yeni bir yol çizmeni sağlayacak bu enerji ile önümüzdeki aylarda elde edilecek başarıların temelini atabilir ve hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilirsin. Bu, yeni bir başlangıç, yeni bir dönem demek. Bu dönemde kendini ifade etme şeklin, düşüncelerin ve hayallerin çok daha net olacak.

Bu arada meydana gelen Güneş ile Chiron altmışlığı ise geçmişte kendini ifade ederken yaşadığın bir yaranın kapanmasına yardımcı oluyor. Artık kendini saklama ihtiyacı duymuyorsun. Kendine olan güvenin tamamen yerine geliyor ve yeteneklerini sergiliyorsun resmen. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…