Sevgili Kova, bu hafta spot ışıkları üzerinde parlıyor! Ancak bu sefer sahnede bir gösteri yapmak yerine, hayatının yeni rotasını belirlemek için kolları sıvamanın tam zamanı. Merkür'ün burcuna geçişiyle birlikte, düşüncelerini daha net, daha güçlü ve daha ikna edici bir şekilde ifade etmeye başlıyorsun. Haftanın ortasına kadar hayatında yeni bir yol çizmeni sağlayacak bu enerji ile önümüzdeki aylarda elde edilecek başarıların temelini atabilir ve hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilirsin.

Bu arada meydana gelen Güneş ile Chiron altmışlığı ise, geçmişte kendini ifade ederken yaşadığın bir yaranın kapanmasına yardımcı oluyor. Artık kendini saklama ihtiyacı duymuyorsun ve yeteneklerini sergiliyorsun resmen. Başarıyı da bu sayede elde ediyor, uzun vadeli yatırım ve girişimlerle geleceğini garanti altına alıyorsun resmen!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Balık burcunda olması, güven ihtiyacını artırıyor. Daha derin ve daha koruyucu bağlar arıyorsun. Bu, aşkta daha güçlü ve daha sağlam ilişkiler kurmanın zamanı olabilir. Ancak dikkat et bu bağlanma ve sahiplenme süreci, kıskançlık duygusunu da besleyebilir. Partnerinin üzerine biraz fazlaca gidebilir, aşkı yıpratabilirsin. Hani bazen, arzular ve güçlü tutkular severken uzaklaşmamızı sağlar ya işte böyle bir an yaşanabilir, dikkatli ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…