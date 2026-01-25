Sevgili Kova, bu hafta gökyüzü Neptün'ün etkisi altında olacak! Bu da enerjini ve ruh hallerini derinden etkileyecek. Bu süreçte enerji seviyelerini dikkatlice yönetmen ve sınırlarını koruman hayati önem taşıyor. Kendini çok fazla zorlamadan, doğal ritmini bulmaya çalışmalısın.

Bu hafta Aslan Dolunayı'nın etkisi ile günlük rutinin biraz aksayabilir. Dolunayın enerjisi seni biraz yorabilir ve bedenin 'biraz yavaşla' mesajını verebilir. Bu nedenle, bu hafta dinlenmeye ve kendine iyi bakmaya özellikle önem vermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…