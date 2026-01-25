onedio
Kova Burcu
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 26 Ocak - 1 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dönüştürücü olacak gibi görünüyor. Neptün’ün Koç burcuna geçişi, iletişim ve düşünce biçimini baştan sona yeniden şekillendiriyor. Bu, özellikle kariyer alanında sezgisel zekanı öne çıkarıyor. Yani, bu hafta yazmak, anlatmak ve öğretmek gibi alanlarda kendini daha fazla gösterebileceksin.

Hafta ortasında ise yoğun bir görüşme ve mesaj trafiği seni bekliyor. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var: Her söylenene değil, hissettirdiklerine ve analitik verilere kulak vermen önemli. Zihninin hızlı çalıştığı bu süreçte netlik şart. Hadi, sözlerinin ötesine bakmayı ve hislerini anlayıp kendin için başarıya koşma zamanı! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Aslan burcundaki Dolunay, 'biz' olma temasını gündeme taşıyor. Bu, bir ilişkinin resmileşebileceği ya da net bir karar alınabileceği anlamına geliyor. Belli ki kalp terazisi artık dengede olmak istiyor... Şimdi iyi düşün; evliliğe, aşk dolu bir yuva kurmaya ve onunla bir olmaya var mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
