Sevgili Kova, bu hafta senin için bir hızlanma ve yeniden doğuş dönemi olacak gibi duruyor. Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle, iletişim tarzın ve düşünce yapın baştan aşağıya yeniden biçimlendiriliyor. Bu, özellikle kariyer hayatında sezgisel zekanı ön plana çıkaracak bir değişim. Yani, bu hafta yazma, anlatma ve öğretme gibi yeteneklerini daha fazla sergileyebileceğin bir döneme giriyorsun.

Haftanın ortasında, yoğun bir görüşme ve mesaj trafiği seni bekliyor. Ancak burada önemli bir uyarıda bulunalım: Her söylenene kulak asma, duygularına ve analitik verilere daha çok odaklan. Zihninin hızla çalıştığı bu dönemde, netlik ve odaklanma hayati önem taşıyor. Haydi, sözlerin ötesine bakmayı ve hislerini anlamayı öğrenme, kendin için başarıya koşma vakti geldi! Bu hafta, senin için bir dönüşüm ve büyüme haftası olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…